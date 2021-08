Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland aurait des exigences colossales !

Publié le 28 août 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, Leonardo a fait d'Erling Haaland sa priorité pour le remplacer. Pour faire plier le Borussia Dortmund, le PSG estimerait qu'il doit débourser environ 200M€ lors de ce mercato estival. De son côté, Erling Haaland aurait des exigences XXL, mais Leonardo penserait tout de même avoir les moyens de le convaincre sur le plan financier.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été pour rejoindre le Real Madrid. Pour ne pas voir ce scénario se produire, le club de la capitale s'apprête à lui formuler une nouvelle offre de contrat XXL. Après une proposition de 25M€ net annuels, l'émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi de faire monter encore une fois les enchères, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et en cas de nouveau refus de Kylian Mbappé, le PSG compte se tourner vers Erling Haaland. En effet, selon Le10Sport, la grande priorité parisienne reste de prolonger Kylian Mbappé. Toutefois, le PSG a tout de même élaboré un plan B et un plan C. Si Kylian Mbappé ne prolonge pas avec le PSG et rejoint le Real Madrid librement à l'été 2022, Leonardo envisage de se jeter sur Erling Haaland, la dernière alternative étant de se tourner vers Robert Lewandowski. Et pour ne pas se retrouver bredouille en cas de départ de Kylian Mbappé, le directeur sportif du PSG aurait déjà lancé les hostilités pour Erling Haaland.

Erling Haaland a des revendications XXL mais...

D'après les indiscrétions d' ESPN , Leonardo aurait parlé d'Erling Haaland avec Mino Raiola ce vendredi. Sachant que le Borussia Dortmund ne voudrait pas laisser filer son numéro 9 cet été, le directeur sportif du PSG saurait à quel prix il pourrait faire plier le club allemand. En effet, Leonardo serait convaincu de pouvoir convaincre le BVB en cas d'offre de près de 200M€ lors de ce mercato estival. S'il attendait l'été 2022, le PSG pourrait rafler la mise pour 75M€, soit le montant de la clause libératoire d'Erling Haaland.

... le PSG a les moyens de lui offrir ce qu'il demande