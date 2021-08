Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard va défier Florentino Pérez !

Publié le 29 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Dans le cadre de la potentielle venue de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait pousser Eden Hazard vers la sortie. Cependant, le Belge aurait d’autres plans de carrière.

« Si Eden Hazard est transférable ? Il est très important, tout le monde le sait et il a joué les deux premiers matchs. Il a récupéré, il est en bonne forme, il est motivé et il se porte bien. Il est très, très important pour nous » . Voici le message que Carlo Ancelotti a fait passer en conférence de presse vendredi alors qu’une folle rumeur prenait de l’ampleur en Espagne. En effet, As expliquait qu’avec le départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus et de la potentielle arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, le président Florentino Pérez serait susceptible de pousser Eden Hazard vers la Juventus, alors qu’il entretiendrait de bonnes relations avec son homologue Andrea Agnelli.

Hazard ne veut pas bouger