Roland-Garros : Le plan de Nadal est dévoilé !

Alexis Brunet

L'un des enjeux majeurs de cette saison de tennis est de savoir si Rafael Nadal pourra disputer, peut-être une dernière fois, Roland-Garros. En tout cas, l'Espagnol mets toutes les chances de son côté, en essayant de retrouver un maximum de rythme. Il a dernièrement participé au tournoi de Barcelone, et il dispute actuellement le Masters 1000 de Madrid. Mais selon Amélie Mauresmo, directrice du majeur parisien, le Majorqui ne sera rendra à Paris que s'il est compétitif.

Pour la première fois depuis de longs mois, Rafael Nadal a réussi à enchaîner deux tournois de suite. Alors qu'il a souvent du déclarer forfait, le Majorquin a participé dernièrement à l'ATP 500 de Barcelone, et il s'est récemment qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Madrid. Même si cela ne donne que peu d'indications sur l'état physique qu'aura le gaucher dans un mois, cela incite tout de même à l'optimisme pour Roland-Garros.

Nadal ne se rendra à Paris que s'il est compétitif

En tout cas, s'il se rend à Paris, Rafael Nadal souhaitera briller. L'Espagnol possède un lien fort avec le tournoi parisien, et il ne désire pas offrir une piètre performance au public français. D'après Amélie Mauresmo, directrice de Roland-Garros, le Majorquin ne se rendra à Paris que s'il peut y être compétitif. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis . « Je suis en contact avec son équipe mais vous dire s’il participera ou pas, je n’ai pas la réponse, seul lui sait ou ne sait pas encore quelle décision il va prendre. Bien évidemment que l’on a envie de le voir ici car il est chez lui, il a gagné 14 fois, c’est son tournoi. Il a juste envie d’être compétitif. Il a pas envie de venir dans des circonstances pas satisfaisantes pour lui sportivement et je le comprends. Ce que je lis entre les lignes c’est qu’il ne veut pas être l’ombre de lui même, respectons juste cela car je le comprend totalement. »

Nadal affronte De Minaur samedi

Pour son entrée en lice au Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal a été opposé à Darwin Blanch, jeune joueur américain de 16 ans, et classé 1028ème à l'ATP. L'Espagnol n'a fait qu'une bouchée de ce dernier, en l'emportant en deux sets, 6-1, 6-0. Mais le niveau d'exigence va sérieusement monter pour le deuxième match du célèbre gaucher à Madrid. En effet, il sera confronté à Alex De Minaur, onzième mondial, qui l'a éliminé à Barcelone, il y a quelques jours.