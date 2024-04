Mercato – PSG : Une bonne nouvelle tombe pour cette star à 80M€

Jean de Teyssière

Recrue phare de l'année 2019 au FC Barcelone, Frenkie De Jong semble être arrivé au crépuscule de sa carrière barcelonaise. L'international néerlandais, en fin de contrat en juin 2026, le club catalan pourrait se servir de cette durée encore longue dans le football pour en tirer un bon prix. Une chose est sûre, l'ancien ajacide est bel et bien poussé vers la sortie.

Le bon coup de l'été s'appellerait-il Frenkie De Jong ? Estimé à 80M€ par les dirigeants barcelonais, des rumeurs sur un départ pour le PSG ont repris ces derniers temps, même si le Bayern Munich est aussi sur le dossier...

Le PSG intéressé par Frenkie De Jong

L'histoire entre le PSG et Frenkie De Jong date de plusieurs années déjà. Les dirigeants parisiens avaient déjà tenté de faire venir la pépite néerlandaise en 2019, lorsqu'il évoluait encore à l'Ajax Amsterdam. Le beau parcours des hommes entraînés par Erik ten Hag à l'époque avait attisé des convoitises de la part de plusieurs clubs européens et c'est finalement le FC Barcelone qui avait réussi à empocher la mise, au nez et à la barbe du PSG.

De Jong poussé vers la sortie au FC Barcelone