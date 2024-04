Mbappé, Dembélé... Les deux meilleurs joueurs du monde sont au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a largement dominé le FC Lorient (4-1) grâce à des doublés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les deux attaquants français sont en très grande forme, au point que Milan Skriniar, ce sont même les deux meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais êtes vous d'accord avec le défenseur slovaque ?

Depuis la victoire à Barcelone, le PSG est en grande forme et vient d'enchaîner trois victoires 4 buts à 1. Le secteur offensif parisien tourne donc à plein régime dans le sillage du duo Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé. Excellents mercredi soir à Lorient, les deux attaquants ont chacun inscrit un doublé et semblent faire l'unanimité dans le vestiaire du PSG puisque Milan Skriniar estime que ce sont les deux meilleurs joueurs du monde.

Pour Skriniar, Mbappé et Dembélé sont les 2 meilleurs du monde

« Je pense qu’on a les deux meilleurs joueurs au monde (Mbappé et Dembélé) en ce moment donc on est heureux pour la victoire. (…) Pour moi, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. On connaît leurs qualités, ils aident toujours l’équipe avec leurs buts, avec leurs actions, avec tout ce qu’ils font. C’est facile de jouer avec eux », a confié le défenseur du PSG au micro de Free Ligue 1 mercredi soir après la victoire contre Lorient.

Skriniar a-t-il raison ?

Un sacré compliment de la part de Milan Skriniar. Il faut dire que Kylian Mbappé, qui a inscrit 43 buts cette saison toutes compétitions confondues, réalise encore un exercice très impressionnant, tandis qu'Ousmane Dembélé s'est déjà rendu indispensable pour sa première saison au PSG. Très important dans le jeu, l'ancien Rennais trouve même désormais le chemin des filets, ce qui le rend d'autant plus important à Paris.



