Départ de Mbappé : Le PSG bientôt fixé, un ultimatum est lancé

Axel Cornic

Les pistes et les profils pour remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain se suivent et ne se ressemblent pas. Ainsi après Lautaro Martinez, Victor Osimhen ou encore Marcus Thuram, c’est Federico Chiesa qui est annoncé dans le viseur du club parisien et si la Juventus aimerait le garder, sa situation pourrait bien évoluer dans les prochaines semaines.

Le départ de Kylian Mbappé pourrait générer un énorme effet domino à travers l’Europe, surtout en Italie. On ne compte en effet plus les stars de Serie A qui sont liées au PSG pour y remplacer l’attaquant de 25 ans, qui semble être destiné à rejoindre le Real Madrid.

Chiesa pour remplacer Mbappé ?

Tuttosport nous a livré une nouvelle piste récemment, évoquant une possible arrivée de Federico Chiesa au PSG cet été. Il faut dire que l’Italien a le profil parfait pour remplacer Mbappé sur le côté gauche de l’attaque, même si Bradley Barcola excelle en ce moment à ce poste.

La Juventus veut une réponse !