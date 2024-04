Départ de Mbappé : Une nouvelle solution pour le PSG ?

Axel Cornic

Les débats font déjà rage autour du mercato estival qui se profile, avec le Paris Saint-Germain qui est attendu au tournant. Avec le départ de Kylian Mbappé, les propriétaires du club parisien sont condamnés au gros coup et l’heureux élu pourrait bien être l’une des stars de la Serie A et de la sélection italienne.

Qui a les épaules assez larges pour remplacer Kylian Mbappé ? Avec son départ qui se dessine de semaine en semaine, le PSG a lancé les grandes manœuvres pour lui trouver un successeur d’envergure mondiale, même si le message passé pour le moment est celui de continuer sur la construction d’un collectif fort.

Vlahović pour oublier Mbappé...

La solution pourrait venir d’Italie, puisque La Gazzetta dello Sport a révélé ce mardi que Dušan Vlahović ferait partie du très large casting mené pour trouver le successeur de Mbappé. L’attaquant de pointe pourrait devenir le nouveau patron de l’attaque du PSG, même s’il faudra une offre conséquente pour convaincre la Juventus de le laisser filer.

Ou plutôt Chiesa ?