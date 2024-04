Mbappé : Le PSG prépare une opération surprise ?

La rédaction

Si rien n’est encore officiel, le départ de Kylian Mbappé semble bien se dessiner du côté du Paris Saint-Germain, qui devra faire quelque chose pour l’oublier. Un grand nombre de pistes a été évoqué ces dernières semaines, avec Luis Campos qui semble avoir un net penchant pour les stars de la Serie A, puisqu’après Victor Osimhen la presse italienne nous livre un nouveau nom !

Plus cette date fatidique du 30 juin 2024 approche, plus son départ semble se confirmer. Après sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé aurait décidé de changer de club et l’aurait annoncé au président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à ses coéquipiers. Il a des grandes chances de poursuivre sa carrière au Real Madrid, mais c'est surtout l'identité de son successeur à Paris qui interroge.

« Le PSG ? Je veux gagner quelque chose d'important avec la Juve. Ensuite, on verra »

Les options sont nombreuses et dans un entretien publié ce mardi dans les colonnes de L’Equipe , c’est Dušan Vlahović a été interrogé sur un possible avenir au PSG. « Il me reste deux ans de contrat et je suis très bien ici. C'est ma réponse, je veux gagner quelque chose d'important avec la Juve. Ensuite, on verra. On en parlera plus tard » a expliqué l’attaquant de la Juventus. « Des approches concrètes du PSG l’été dernier ? J'ai entendu, j'ai vu les journaux, mais moi je ne savais rien et je ne m'y suis pas tellement intéressé. Je pensais surtout à bien me préparer pour faire une bonne saison ».

Une option concrète pour l’après-Mbappé ?