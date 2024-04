OM : La presse italienne annonce un transfert inespéré à 25M€

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM s'est débarrassé de Vitinha. Le Portugais, après seulement un an à Marseille, a été envoyé en prêt du côté du Genoa. Un prêt assorti d'une option d'achat de 25M€. Alors que ce prix semblait initialement très élevé pour s'offrir Vitinha, un transfert définitif ne serait clairement pas à écarter.

A l'approche de la fin de la saison, l'une des questions est de savoir si on reverra ou non Vitinha du côté de l'OM. Prêté en janvier dernier par le club phocéen au Genoa, le Portugais dispose d'une option d'achat de 25M€. Pour le moment, aucune décision définitive n'a été prise pour un transfert de Vitinha et tout pourrait se jouer lors des prochaines performances de l'attaquant de 24 ans en Italie.

Vitinha au Genoa ?

Où jouera Vitinha la saison prochaine ? Selon les informations de Il Secolo XIX , il serait bel et bien possible de voir le Portugais rester au Genoa. Alors que l'OM a prêté Vitinha avec une option d'achat de 25M€, le média transalpin fait savoir que ce prix ne serait pas forcément un problème pour le club italien.

Un nouveau deal avec l'OM ?