Un renfort inespéré va aider l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le temps se fait long pour Valentin Rongier, opéré d’une fracture de la rotule du genou gauche en novembre et initialement attendu sur les terrains en février. A l’approche de la fin de la saison, c’est encore l’incertitude pour le milieu de terrain, qui a effectué un test ce lundi du côté du centre d’entraînement de l’OM.

Valentin Rongier aura-t-il l’occasion de jouer au moins une fois sous les ordres de Jean-Louis Gasset ? Opéré d’une fracture de la rotule du genou gauche en novembre, le milieu de l’OM n’est plus apparu sur un terrain depuis, et ce alors que son retour était initialement programmé pour le mois de février. Le club phocéen, décimé par les blessures, aurait bien besoin de son joueur en cette fin de saison excitante grâce à la qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa.



Rongier se teste

Le mois dernier, La Provence indiquait que le jugement avait été revu pour Valentin Rongier, pour qui l’on craignait une fin de saison, l’optimisme régnant désormais sur la possibilité de le voir rejouer avant le 18 mai, date du dernier match de l’OM contre Le Havre. Ce mardi, le quotidien phocéen révèle que le joueur a effectué un test aptitude à la course ce lundi en extérieur. Une étape décisive en vue d’un retour sur les terrains ?

« Je fais le maximum »