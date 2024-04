Un attaquant de l’OM s’en fout, la folle révélation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Relancé dimanche contre Toulouse, Joaquin Correa était attendu au tournant alors qu’il réalise une saison plus que poussive. Et l’attaquant argentin a une nouvelle déçu et devrait donc retourner à l’Inter Milan en fin de saison. Mais Walid Acherchour ne comprend pas qu’un joueur puisse être autant désintéressé par son équipe.

Arrivé l'été dernier sous la forme d'un prêt, Joaquin Correa a réalisé une première partie de saison très décevante au point de jouer de moins en moins avec l'OM. Mais compte tenu des circonstances, l'Argentin a un coup à jouer sur la fin de la saison. Mais sa prestation contre Toulouse a fait halluciner Walid Acherchour.

«Quand tu vois la prestation de Correa…»

« Il y avait moyen de faire beaucoup mieux pour l’OM à Toulouse. Mais quand tu vois la prestation de Correa… C’est quand même un international argentin qui a joué à Séville, à l’Inter Milan, à la Lazio, je me suis dit que sur cette fin de saison, vu la gueule des matchs de Ndiaye, dans le rôle d’avant-centre qui tourne autour d’Aubameyang, pourquoi pas. Il va peut-être avoir un rôle à jouer », lâche le journaliste au micro de l’ After Foot avant de poursuivre.

«Comment c’est possible qu’un mec comme ça n’ait plus envie de jouer?»