Mercato : L’OM signe un «déménageur» !

Recrue surprise de l'OM cet hiver, Faris Moumbagna déchaîne les passions. Souvent critiqué, le joueur camerounais a répondu présent ces derniers jours. Conseiller sportif de Pablo Longoria, Mehdi Benatia a tenu à prendre sa défense. Selon l'ancien international marocain, le buteur a bien le niveau pour défendre les couleurs du club marseillais.

Coup d'arrêt pour Faris Moumbagna. Buteur face au Benfica en Ligue Europa, puis face à Toulouse en championnat, le buteur camerounais a écopé d'un carton rouge face à l'OGC Nice ce mercredi soir. Une expulsion qui n'enlève rien à son très bon mois d'avril. Souvent moquée, la recrue surprise de l'OM était sur une pente ascendante. Rien de surprenant pour Mehdi Benatia, qui a étudié attentivement son profil avant de l'accueillir.

Miracle à l’OM, il craint le pire https://t.co/dw0qcQ6eWy pic.twitter.com/GTdxOrciq8 — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Benatia raconte le transfert de Moumbagna

L'ancien international marocain a justifié cette arrivée, bouclée à la surprise générale lors du dernier mercato d'hiver. « Quand il nous a été recommandé par la cellule de recrutement du club, on cherchait un déménageur, un mec sur qui s'appuyer devant, qui va aller au combat et qui vient en complément avec un profil totalement différent » a confié le conseiller sportif de Pablo Longoria lors d'un entretien accordé à L'Equipe . Dans un second temps, le responsable marseillais a répondu à ceux qui doutent de son niveau de jeu.

« Il a beaucoup de qualités requises dans le foot moderne »