Mercato : L’OM veut le recruter, il lui lance un avertissement

Hugo Chirossel

Après des passages aux Etats-Unis et en Norvège, Faris Moumbagna découvre désormais le haut niveau à l’OM, qu’il a rejoint l’hiver dernier en provenance de Bodo/Glimt. Auprès de L’Equipe, Yvan Neyou s’est confié à propos de son coéquipier en sélection, qu’il a prévenu sur les risques d’un transfert à Marseille.

À la surprise générale, l’OM a décidé de dépensé 8M€ afin de s’attacher les services de Faris Moumbagna lors du dernier mercato hivernal. Passé par les États-Unis, puis par la Norvège et notamment à Bodo/Glimt, qu’il a quitté pour prendre la direction de Marseille, l’attaquant de 23 ans découvre les attentes du haut niveau et la pression d’un club comme l’OM.

«Ça ne lui faisait pas peur»

Avant son transfert, Faris Moumbagna a pu compter sur les conseils d’Yvan Neyou, son coéquipier en sélection camerounaise, qui l’a prévenu sur ce qui l’attendait à l’OM. « Il ne connaissait pas trop la France et je lui ai dit de faire très attention, car il allait mettre les pieds dans un très gros club. Là-bas, quand c'est beau, c'est très beau, mais quand c'est pas beau, c'est vraiment pas beau... Ça ne lui faisait pas peur », a confié l’ancien joueur de l’ASSE à L'Équipe .

«Il se réfugie maintenant dans le boulot»