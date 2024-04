Mercato - OM : Benatia dit tout sur ce transfert à 8M€

Hugo Chirossel

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM a décidé de dépenser 8M€ afin de s’attacher les services de Faris Moumbagna, arrivé en provenance du club norvégien de Bodo/Glimt. Comme l’a expliqué Medhi Benatia, l’international camerounais de 23 ans n’a pas été recruté dans le but d’être un titulaire indiscutable, mais afin d’apporter un profil différent à l’attaque marseillaise.

Passé par les Etats-Unis, puis par la Norvège, Faris Moumbagna a posé ses valises à Marseille lors du dernier mercato hivernal. Après un an passé à Bodo/Glimt, l’international camerounais (7 sélections) a été recruté par l’OM, où il s’est engagé jusqu’en juin 2028, alors qu’il était en pleine CAN avec le Cameroun. Un transfert estimé à 8M€ et qui a pu surprendre, mais expliqué par Medhi Benatia auprès de L’Équipe .

L’OM a choisi son entraîneur, il y a danger ! https://t.co/h8nsIxOZji pic.twitter.com/YTCPfARUq7 — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

« On cherchait un déménageur, un mec sur qui s'appuyer devant »

En effet, l’OM voulait recruter un attaquant au profil différent de ceux déjà au club, comme Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr ou Iliman Ndiaye, mais pas forcément dans le but d’être un titulaire indiscutable. « Quand il nous a été recommandé par la cellule de recrutement du club, on cherchait un déménageur, un mec sur qui s'appuyer devant, qui va aller au combat et qui vient en complément avec un profil totalement différent », a confié Medhi Benatia.

« S'il était fini à 23 ans, ça se saurait »