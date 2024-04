Mercato : L'OM s'enflamme pour la signature d'un Ballon d'Or

Thibault Morlain

D'abord conseiller de Pablo Longoria à l'OM, Jean-Pierre Papin est devenu, en novembre 2023, l'entraîneur de la réserve du club phocéen, qui évolue en National 3. Un nouveau challenge de technicien pour JPP qui n'a visiblement pas mis longtemps avant de conquérir ses nouveaux joueurs. Au sein de l'effectif de l'OM, on est plus heureux que jamais de l'arrivée de Papin.

« Dans l’optique de poursuivre et renforcer, un peu plus encore, la politique entreprise par la direction de l’Olympique de Marseille en matière de formation et d’accompagnement de ses jeunes talents vers le monde professionnel, Jean-Pierre Papin est nommé entraineur de l’équipe réserve. Lauréat du Ballon d’Or sous le maillot de l’OM en 1991, « JPP » partagera sa riche expérience du très haut niveau et contribuera notamment à transmettre les valeurs olympiennes tout en continuant d’exercer son rôle d’ambassadeur de l’OM ». Dans un communiqué publié en novembre 2023, l'OM officialisait le nouveau poste de Jean-Pierre Papin. Désormais entraîneur de la réserve olympienne, tout semble aller pour le mieux pour JPP.

L'OM boucle un transfert «incompréhensible» https://t.co/WyNKYPxxcy pic.twitter.com/2RX9hRGTtu — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

« C’est une équipe qui avait besoin de sérénité et de confiance »

Alors que la situation était compliquée pour la réserve de l'OM, ça va désormais mieux depuis la nomination de Jean-Pierre Papin. Le Ballon d'Or 1991 n'a pas mis longtemps avant d'être adopté. Capitaine de la réserve, Kassim Abdallah fait d'ailleurs avoir ce mercredi au Parisien à propos de JPP : « Il a apporté beaucoup de relâchement. Des joueurs étaient crispés et il a réussi à détendre l’atmosphère. C’est une équipe qui avait besoin de sérénité et de confiance : il a su apporter tout ça par son vécu. C’est quelqu’un qui est humainement solaire et sociable ».

« Son arrivée a fait du bien »