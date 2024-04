Vente OM : L'Arabie Saoudite arrive en Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, la vente de l'OM est annoncée. L'Arabie Saoudite serait ainsi en excellente posture pour récupérer le club phocéen. Les rumeurs se sont intensifiées ce dernières semaines. Mais Daniel Riolo jette un énorme froid sur ce dossier, puisque le journaliste assure que les Saoudiens sont en discussions avancées pour le rachat de l'AS Monaco.

La vente de l'OM est l'un des sujets qui agitent la Canebière depuis plusieurs années. Et pour cause, l'arrivée de l'Arabie Saoudite est annoncée avec insistance avec un projet colossal qui fait rêver les fans marseillais. Cependant, Daniel Riolo assure que les Saoudiens sont bien plus proches de reprendre l'AS Monaco que l'OM.

L'AS Monaco racheté par l'Arabie Saoudite ?

« Pour Monaco, les négociations sont très avancées avec les Saoudiens. Mais ça discute sur les parts, parce que Rybolovlev veut garder un peu des parts dans le club et les Saoudiens veulent tout. Et puis il y a aussi les parts de la Principauté, et le Prince Albert ne veut pas les lâcher, ce que je trouve tout à fait normal. La Principauté doit toujours garder un petit bout de l’AS Monaco et ne pas tout vendre, c’est évident, je trouverai bizarre que le palais lâche le club à 100%. Il y a juste une discussion autour de ça (…) Je dis que Rybolovlev est en train de vendre, la question est de savoir ce que les Saoudiens vont faire quand ils vont arriver », a expliqué le journaliste de RMC au micro de l' After Foot .

Vézirian persuadé que «c’est uniquement pour faire monter les enchères»