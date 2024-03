Vente OM : Accord annoncé avec l’Arabie Saoudite !

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs mois, voire années, l’OM est annoncé proche d’un rachat par l’Arabie Saoudite, déjà propriétaire de Newcastle. Mais le pays de Golfe aurait des vues sur un autre club de Ligue 1, l’AS Monaco, désormais en vente. Et d’après certaines informations, les Saoudiens auraient trouvé un accord pour s’offrir le club de la Principauté.

L’Arabie Saoudite risque bel et bien de débarquer en Ligue 1, mais peut-être pas à l’OM. Cela fait un moment que le pays du Golfe est censé racheter le club qui est la propriété de Frank McCourt depuis octobre 2016, à en croire les informations du journaliste Thibaut Vézirian. Mais comme indiqué par Jérôme Rothen, l’Arabie Saoudite pourrait finalement porter son choix sur l’AS Monaco, dont le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev souhaite se séparer.

« Si on parle de l’AS Monaco, c’est uniquement pour faire monter les enchères »

Ce qui ne remettrait pas en cause le rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite selon Thibaud Vézirian : « La cession de l’OM est inéluctable, et tout l’Olympique de Marseille se met en place pour une vente. Donc si on parle de l’AS Monaco, c’est uniquement pour faire monter les enchères car l’Arabie Saoudite ne cherche pas les avantages fiscaux et veut briller avec un club populaire internationalement », a-t-il déclaré. Pourtant, il se pourrait finalement que l’Arabie Saoudite rachète bel et bien l’AS Monaco et non l’OM.

Accord annoncé pour le rachat de l’AS Monaco par l’Arabie Saoudite