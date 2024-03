Polémique OM : Le FC Nantes réclame des comptes !

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, l’OM a triomphé du FC Nantes au Vélodrome (2-0) grâce notamment à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Néanmoins, la rencontre aura également été marquée par certaines décisions polémiques à l’encontre du club nantais, qui a publié un long communiqué ce lundi, exigeant des réponses concrètes de la part du corps arbitral.

En clôture de la 25ème journée de Ligue 1, l’OM a confirmé sa très belle forme du moment. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont battu le FC Nantes, grâce notamment aux 10èmes et 11èmes buts de Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue 1 cette saison. Embourbés dans une série de mauvais résultats, les Canaris paraissaient très frustrés au coup de sifflet final, s’estimant floués par l’arbitrage du soir. Au sifflet de cette rencontre, Mr. Letexier a été mis à contribution à plusieurs reprises dans la surface marseillaise, mais n’a pas sifflé de penalty pour Nantes, qui a réagi ce lundi par le biais d’un communiqué salé.

Communiqué du Club. Le FC Nantes demande des explications. — FC Nantes (@FCNantes) March 11, 2024

« Le FC Nantes souhaite obtenir des explications claires de la Direction de l’arbitrage »

« A la suite de la rencontre de la 25eme journée contre l’Olympique de Marseille et à de nouvelles erreurs d’arbitrage, le FC Nantes souhaite obtenir des explications claires de la Direction de l’arbitrage. Le club demande par ailleurs la communication des échanges entre le VAR et M.Letexier suite à la faute évidente non sifflée commise sur Moses Simon (36e minute) ainsi que sur la succession de mains commises dans la surface de réparation olympienne (50e minute) » , est-il écrit dans ce communiqué.

« Le FC Nantes ne peut que déplorer cette succession de décisions arbitrales erronées »