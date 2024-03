OM : En pleine polémique, il annonce une énorme erreur !

Arnaud De Kanel

La victoire de l'OM dimanche soir suscite la polémique. Le FC Nantes ne digère pas les décisions de l'arbitre de la rencontre François Letexier, qui n'a pas accordé deux pénaltys aux Canaris qui semblaient pourtant évidents, du moins pour eux. Ancien arbitre, Saïd Ennjimi estime que Monsieur Letexier a fait une erreur en ne sifflant pas la main de Chancel Mbemba dans sa propre surface de réparation.

Le FC Nantes ne décolère pas. Battus par l'OM, les Canaris estiment qu'ils auraient du bénéficier de deux pénaltys dimanche soir au Vélodrome. Le premier sur un contact entre Chancel Mbemba et Moses Simon, le second sur une main du défenseur congolais dans sa surface de réparation. « La VAR ça existe. Y'en a marre à la fin. C'est incroyable, la VAR ça existe. C'est incroyable de voir cela, jamais vérifier à la VAR. Ça ne sert à rien la nouvelle technologie si on ne vérifie pas », pestait Waldemar Kita dans les couloirs au coup de sifflet final. Une colère justifiée selon l'ancien arbitre Saïd Ennjimi qui estime que François Letexier aurait du accorder le pénalty aux Nantais sur la deuxième action litigieuse.

«Il y avait penalty»

« On est typiquement dans la partie qui concerne l'augmentation artificielle de la surface de son corps, quand il ne s'agit pas d'une conséquence naturelle d'un mouvement de bras. Moi, je vois un joueur qui n'est pas dans une position naturelle, puisqu'il met son corps en opposition, en totalité, y compris ses bras, pour empêcher le ballon d'aller vers le but. À mon humble avis, il y avait penalty », a déclaré Saïd Ennjimi dans L'Equipe . Il explique également pourquoi l'arbitre n'a pas été appelé par le VAR.

«Ils ont dû retenir que le joueur s'était protégé avec ses bras collés au corps»