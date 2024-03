OM : Marcelino prépare se vengeance contre Gasset

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son retour au Vélodrome, Marcelino a subi un lourd revers face à l’OM (4-0), permettant à l’équipe dirigée désormais par Jean-Louis Gasset de prendre une avance très confortable pour les quarts de finale de l’Europa Ligue. Du côté du Villarreal, on ne s’annonce pas vaincu pour autant comme l’a indiqué l’ex-technicien olympien.

Entraîneur éphémère de l’OM en début de saison, Marcelino a retrouvé le Vélodrome jeudi à l’occasion de la rencontre opposant son ancienne équipe à sa nouvelle, Villarreal. Et cette dernière a sombré lors de ce 8e de finale aller de Ligue Europa, permettant à Jean-Louis Gasset d’entrevoir dès maintenant la suite de la compétition. Cependant, Marcelino n’a pas baissé les bras et rêve d’une remontada .

Le boss de l’OM a menti pour Gasset ? https://t.co/BydBVKN1Wi pic.twitter.com/8YidrPVFUg — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

« Nous devons prendre notre courage à deux mains pour jeudi »

Dimanche, Villarreal a enchaîné une troisième victoire de suite en Liga en prenant le dessus sur le Betis Séville. De quoi donner des idées à Marcelino en vue du match retour contre l’OM jeudi (18h45). « Profitons de ce match et de cette victoire. (…) Nous devons prendre notre courage à deux mains pour jeudi. Nous avons de la fierté et de l'ambition et nous voulons offrir une victoire à nos supporters. Nous ne pouvons pas dire au revoir à cette compétition avec le mauvais sentiment que nous avons eu jeudi dernier », a réagi l’Espagnol en conférence de presse, relayé par Marca .

« Nous voulons gagner »