OM : Gasset réagit à une grosse polémique

Arnaud De Kanel

Tombeur du FC Nantes dimanche soir, l'OM se retrouve au cœur d'une nouvelle polémique. Les Canaris crient au scandale car ils estiment que deux pénaltys auraient du être sifflés en leur faveur. Satisfait de la victoire de son équipe, Jean-Louis Gasset a refusé d'entrer sur le terrain glissant de l'arbitrage après la rencontre.

C'est une victoire qui fait polémique. Dimanche soir, l'OM a pris le meilleur sur le FC Nantes mais la rencontre aurait pu basculer dans l'autre sens à plusieurs reprises. Les Nantais déplorent notamment deux faits de jeu qui auraient du déboucher sur un pénalty. Jocelyn Gourvennec et Waldemar Kita étaient furieux après l'arbitrage tandis que Jean-Louis Gasset n'a logiquement pas polémiqué car il trouve qu'il y a eu des décisions en défaveur de l'OM.

«On dit que ça s'équilibre»

« Je ne parle pas de l'arbitrage. J'ai trouvé quelques tacles par derrière très dangereux comme celui sur Aubameyang en première mi-temps. J'arrive d'une compétition avec la Côte d'Ivoire où quand c'étaient des tacles comme ça, c'était rouge direct. Parce que dès que ça touchait le tendon d'Achille, il y avait des risques de blessure. Donc on dira que l'arbitrage ça va ça vient, on le sait, on dit que ça s'équilibre », a déclaré Jean-Louis Gasset, qui comprend la frustration du FC Nantes.

«L'arbitrage, j'en parle pas»