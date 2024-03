«Scandaleux» : Il enrage en pleine polémique avec l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La défaite face à l’OM ne passe pas auprès du FC Nantes (2-0), s’estimant lésé par l’arbitrage avec deux actions litigieuses en tête. Alors que Waldemar Kita n’a pas hésité à afficher le fond de sa pensée dans les couloirs du Vélodrome, Jocelyn Gourvennec a lui aussi pesté en conférence de presse.

Si l’OM savoure son cinquième succès de suite obtenu dimanche sur la pelouse du Vélodrome (2-0), le FC Nantes s’enfonce de son côté un peu plus au classement, occupant désormais la place de barragiste. Un résultat qui ne passe pas chez les Canaris , pointant du doigt l’arbitrage de François Letexier avec deux actions précises en tête : l’intervention de Chancel Mbemba sur Moses Simon (36e) dans la surface de réparation et une main du même défenseur de l’OM (50e). Après le match, les Nantais n’ont pas mâché leurs mots.

Le boss de l’OM a menti pour Gasset ? https://t.co/BydBVKN1Wi pic.twitter.com/8YidrPVFUg — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

« C’est à désespérer »

« Il y a des choses que je ne comprends pas. Ça m’ennuie de parler d’arbitrage, je préférerais parler de football mais on est victime d’un arbitrage qui n’est pas conforme à ce qu’il aurait dû être. Il y a deux penalties qui ne sont pas accordés et surtout la VAR n’intervient pas pour aider Letexier qui ne voit pas que Mbemba marche sur le pied de Simon en première période. C’est une faute. On a été sanctionné pour la même chose contre Metz dimanche dernier. Et je ne parle même pas de la quadruple main après la pause sur la frappe de Mohamed alors que le ballon allait rentrer. C’est un élément du match mais qui a beaucoup de poids », a pesté Jocelyn Gourvennec, relayé par Ouest-France . L’entraîneur du FC Nantes a par ailleurs été averti pour contestation, ce qu’il regrette : « Un jaune scandaleux que j’ai pris pour rien du tout ! Si les arbitres ne comprennent pas que les enjeux sont importants pour nous, qu’il peut y avoir un peu d’énervement sans qu’on parle mal, c’est à désespérer… »

« Incroyable de voir cela »