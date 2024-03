«Héroïque» : Gasset s’enflamme pour l’OM !

Arnaud De Kanel

La folle série se poursuit pour l'OM ! Dimanche soir, les hommes de Jean-Louis Gasset ont enchainé un cinquième succès consécutif qui leur permet de revenir à sept points de la deuxième place. Bousculés en deuxième période, les Olympiens ont su faire le dos rond avant que Pierre-Emerick Aubameyang vienne faire le break. Gasset a tenu à saluer la bravoure de ses joueurs.

Totalement métamorphosé depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, l'OM a de nouveau emprunté le chemin de la victoire face au FC Nantes en clôture de la 25ème journée de Ligue 1. Pourtant privé d'Amir Murillo, Jonathan Clauss, Valentin Rongier ou encore Samuel Gigot, le nouveau coach olympien a trouvé les solutions pour faire mal aux Canaris . Malgré un deuxième acte plus délicat, il a félicité ses joueurs, insistant sur leur aspect « héroïque ».

«Il fallait se dépasser, se surpasser»

« Alors, avant le match dans le vestiaire, pendant que les joueurs s'échauffaient, il y avait Gigot, Clauss, Rongier, Murillo et Ounahi. C'est pas mal, d'accord ? Donc ça veut dire qu'on a des joueurs blessés, les matchs sont très importants. Parce que la Coupe d'Europe, ok c'était important, mais si on avait raté la marche ce soir, on aurait dit bon ça y est, l'effet est fini, le machin, le machin... Et il fallait se dépasser. Il fallait se dépasser, se surpasser malgré la fatigue, toutes les équipes qui ont joué l'Europe se sont faites accrocher », a tout d'abord déclaré Jean-Louis Gasset dans des propos rapportés par Le Phocéen , avant de poursuivre.

«On a été héroïques»