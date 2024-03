L’OM est métamorphosé, Gasset calme tout le monde

Alexis Brunet

Avec quatre victoires en autant de matches, l'OM de Jean-Louis Gasset est en très grande forme. Mais le championnat est encore long, et il faudra faire les comptes à la fin de la saison. C'est donc tout naturellement que l'entraîneur marseillais a appelé à la prudence en conférence de presse.

Dimanche soir, l'OM affronte le FC Nantes, en clôture de la 25ème journée de Ligue 1. Les Marseillais auront ainsi l'occasion de signer une cinquième victoire de suite, devant leur public.

«Restons les pieds sur terre»

Jean-Louis Gasset réalise des débuts parfaits à l'OM, avec quatre victoires en quatre matches. Mais le coach marseillais ne veut pas s'enflammer, comme il l'a déclaré en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par Le Phocéen . « C'est en croisant les gens que je me dis restons confiants, mais pas euphoriques. Je ne suis là que depuis 15 jours, restons les pieds sur terre. On sait ce qu'on a fait. On a fait notre meilleur match contre Villarreal, mais ça ne suffit pas, restons les pieds sur terre. »

L’OM a écrasé Villarreal

Il sera compliqué pour les Marseillais de rester les pieds sur terre, tant ils semblent inarrêtables dernièrement. Jeudi soir c'est Villarreal qui en a fait les frais. L'OM s'est imposé 4-0 face à la formation espagnole, entraînée par Marcelino.