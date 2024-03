Gattuso viré, l’OM lui adresse un beau message

Thibault Morlain

En septembre dernier, pour remplacer Marcelino, l’OM avait décidé de faire confiance à Gennaro Gattuso. L’Italien ne sera toutefois resté que quelques mois sur le banc olympien. En effet, il a dernièrement été remercié par le club phocéen, payant les mauvais résultats de son équipe. Tandis que Jean-Louis Gasset a redonné des couleurs à l’OM, au sein du vestiaire marseillais, on n’oublie pas Gattuso. Et ce samedi, Jordan Veretout a tenu à lui rendre un bel hommage.

Un temps annoncé proche de l’OL, c’est finalement à l’OM que Gennaro Gattuso s’est engagé en septembre dernier. Suite à la violente crise à Marseille, ayant eu pour conséquence le départ de Marcelino, l’Italien s’est installé sur le banc du club phocéen. Si Gattuso avait signé jusqu’à la fin de la saison avec l’OM, il n’aura finalement tenu que quelques mois. Alors que son équipe avait enchainé les mauvais résultats depuis le début de l’année 2024, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont tranché dans le vif en décidant de se séparer de Gennaro Gattuso, pour le remplacer par Jean-Louis Gasset.

« Avant d'être un grand entraîneur, c'est un grand homme »

Alors que ce changement d’entraîneur a fait énormément de bien à l’OM, Gennaro Gattuso n’est pas oublié par ses anciens joueurs. Présent ce samedi matin en conférence de presse, Jordan Veretout a eu une pensée pour l’entraîneur italien. Il a alors lâché sur Gattuso : « Avant d'être un grand entraîneur, c'est un grand homme Gennaro Gattuso. Il était proche de nous, on le remercie et ça fait mal parce que c'est nous qui sommes sur le terrain et qui n'arrivons pas à gagner. Mais c'est le football, aujourd'hui on a un nouveau coach qui a tout son effectif ».

« Je sais qu'il va rebondir en faisant de belles choses ailleurs »