Mercato : L’OM a tranché pour l’avenir de Gasset

Arrivé durant le moins de février pour remplacer Gennaro Gattuso sur le banc de l'OM, Jean-Louis Gasset a métamorphosé l'équipe marseillaise. A tel point que certains réclament sa prolongation de contrat en fin de saison. Mais il faudrait un incroyable retournement de situation pour voir le technicien de 70 ans étirer son bail à l'issue de cet exercice.

Six mois et puis s'en va ? L'OM a été clair avec Jean-Louis Gasset. Venu sur le banc marseillais pour jouer les pompiers de service, le technicien de 70 ans ne s'est engagé que sur un cycle de six mois. Mais la direction ne s'attendait certainement pas à des résultats aussi convaincants. Quatre victoires en quatre matches pour l'OM, qui, par ailleurs, est en position favorable pour atteindre les quarts de finale de Ligue Europa. Si la dynamique se poursuit, Gasset pourrait-il faire changer d'avis sa direction ?

« Je pense que c’est déjà établi »

Présentateur de l' After Foot ce vendredi, Nicolas Jamin n'y croit pas. « Je pense que c’est déjà établi, il n’y a aucun doute. Il y a d’autres projets. Il l’a dit lui-même quand il a signé, il connaît le deal, il a expliqué qu’il venait pour trois mois et demi afin de rendre service et relancer l’équipe. Si tu pars sur un cycle de trois saisons, ce n’est pas possible. Il vit quelque chose de génial, c’est un bon mec, mais est-ce qu’il a envie de continuer sur plusieurs saisons… » a confié l'animateur au micro de RMC.

« Ça va dépendre de ce que tu veux faire à Marseille »