L’OM a recruté le successeur d’Alexis Sanchez, c’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, l’OM a fait le choix de ne pas prolonger le contrat d’Alexis Sanchez qui est donc retourné à l’Inter Milan. Pour le remplacer, Pierre-Emerick Aubameyang a débarqué, mais a connu une première moitié de saison difficile. Cependant, Daniel Riolo estime que le Gabonais assume enfin son statut.

Malgré une magnifique saison, Alexis Sanchez n'avait pas été conservé par l'OM. Le Chilien a donc décidé de retourné à l'Inter Milan, tandis que le club phocéen recrutait Pierre-Emerick Aubameyang. Et pour Daniel Riolo, l'international gabonais tient enfin son rang à Marseille.

OM : Aubameyang fait le show, le vestiaire valide ! https://t.co/ycHVQzufgs pic.twitter.com/GmAB5t92jh — le10sport (@le10sport) March 8, 2024

Aubameyang répond enfin présent

« Aubameyang, ça a été pénible en octobre mais là il fait une très bonne saison. On n'avait pas compris quand Alexis Sanchez partait et qu’Aubameyang venait. Mais aujourd'hui tu te dis "ok tu as l'attaquant qui a remplacé Alexis Sanchez" mais encore une fois ce sont deux profils différents », affirme dans un premier temps le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«Aujourd'hui tu te dis "ok tu as l'attaquant qui a remplacé Alexis Sanchez"»