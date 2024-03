OM : Un nouvel entraîneur arrive, le vestiaire hallucine

Axel Cornic

Le changement radical de l’Olympique de Marseille depuis le départ de Gennaro Gattuso et l’arrivée de Jean-Louis Gasset ne laisse personne indifférent. Et la rencontre de ce jeudi soir face à Villarreal en 8e de finale de Ligue Europa (4-0), avec une prestation plus qu’aboutie.

Il y a seulement deux semaines, l’OM était en pleine crise et Gennaro Gattuso a été remercié, alors même qu’il était arrivé en cours de saison pour remplacer Marcelino. Une fin de saison délicate semblait donc se profiler pour le nouveau coach Jean-Louis Gasset, qui a pourtant réalisé un véritable miracle.

Il tire la sonnette d’alarme après le festival de l’OM ! https://t.co/taUrENMhg8 pic.twitter.com/fimjBDTeYO — le10sport (@le10sport) March 8, 2024

« Même nous, parfois, nous nous demandons ce qui a changé »

Car cet OM n’a plus rien à voir avec celui de Gattuso ! C’est simple, depuis son arrivée, Gasset n’a pas perdu le moindre match et son équipe a marqué pas moins de 16 buts en quatre rencontres toutes compétitions confondues. « Même nous, parfois, nous nous demandons ce qui a changé, je ne sais pas, franchement je ne sais pas » a répondu Pau Lopez, lorsqu’il a été interrogé par Le Phocéen sur le changement marseillais. « Le nouveau coach est arrivé. Il est vrai qu'il a de l'expérience avec tout cela ».

« Il a trouvé la position idéale pour certains joueurs qui n'ont peut-être pas eu la meilleure saison jusqu'à présent »