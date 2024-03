OM : En pleine galère, une star revit avec Gasset

Alexis Brunet

L'OM est en ballottage favorable avant son huitième de finale retour de Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset se sont largement imposés 4-0 à l'aller, face à Villarreal. Lors de cette rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé. Après la rencontre, l'attaquant marseillais a tenu à remercier les supporters, et il a affirmé se sentir bien, après avoir beaucoup souffert depuis le début de la saison.

L'OM est en pleine forme, et Jean-Louis Gasset en est sans doute la principale raison. Mal en point avant l'arrivée de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, les Marseillais viennent d'enchaîner quatre succès consécutifs, et à chaque fois avec la manière. Les coéquipiers d'Illiman Ndiaye ont inscrit au minimum trois buts, lors de chaque rencontre. Villarreal en a fait les frais ce jeudi, puisque les Espagnols se sont inclinés 4-0 au Vélodrome.

Aubameyang et l'OM se sentent mieux

La venue de Jean-Louis Gasset est donc une vraie bouffée d’air frais pour l’OM, qui a eu beaucoup de soucis depuis le début de saison, avec notamment les départs de Marcelino, et de Gennaro Gattuso. Après la rencontre face à Villarreal, Pierre-Emerick Aubameyang a savouré la bonne période du club phocéen, après avoir été passé par des moments beaucoup plus compliqués. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Il faut dire bravo à l’équipe et aux supporteurs. Ça fait du bien de gagner avec la manière. C’est intéressant, on reste concentré sur ce qu’on fait et c’est une bonne chose. On se sent vraiment bien après tout ce qu’on a subi psychologiquement depuis le début de saison, on se serre les coudes, on avance ensemble et on continue. »

Aubameyang loue la solidité défensive de l'OM