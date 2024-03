Festival de l’OM, Aubameyang jubile

Hugo Chirossel

L’OM s’est largement imposé ce jeudi soir (4-0), lors de la réception de Villarreal, en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont pris une sérieuse option sur une qualification en quarts de finale, notamment grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant de 34 ans a confié son bonheur à l’issue de la rencontre.

L’OM pouvait difficilement faire mieux. Après s’être qualifiés contre le Shakhtar Donetsk il y a deux semaines, les Olympiens étaient opposés au Villarreal de Marcelino ce jeudi soir, en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset menaient 3-0 à la pause. Après l’ouverture du score de Jordan Veretout et le but contre son camp de Yerson Mosquera, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé pour permettre à l’OM de s’imposer 4-0 et de prendre une option sur une éventuelle qualification en quarts de finale.

« Un gros match de toute l’équipe »

Forcément satisfait de cette victoire de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a également tenu à souligner la solidité défensive de son équipe. « Franchement, on est content. Sur tout l’ensemble du match. On n’a pas pris de but, on n’a pas concédé ce soir, c’était une étape à passer. Il y a eu du sérieux et de la concentration. Un gros match de toute l’équipe », a confié le Gabonais à l’issue de la rencontre au micro de Canal+ .

« On est ensemble et on continue à avancer »