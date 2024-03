OM : Aubameyang marque encore l’histoire !

Hugo Chirossel

Deux semaines après s’être qualifié aux dépens du Shakhtar Donetsk, l’OM affrontait Villarreal ce jeudi soir, en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Les Olympiens ont rapidement pris les devants dans cette rencontre, avec notamment un but signé Pierre-Emerick Aubameyang, qui l’a fait entrer dans l’histoire de la C3.

Ce jeudi soir marquait le retour de Marcelino au Stade Vélodrome, six mois après son départ de l’OM. Les Olympiens étaient opposés à Villarreal en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Une rencontre que les hommes de Jean-Louis Gasset ont démarrée de la meilleure des manières.

Aubameyang buteur contre Villarreal

En effet, l’OM menait 3-0 à la pause, au terme d’une première période maîtrisée de bout en bout. Après l’ouverture du score de Jordan Veretout, Yerson Mosquera a marqué contre son camp, avant que Pierre-Emerick Aubameyang inscrive un troisième but sur un penalty obtenu par Ismaïla Sarr.

Aubameyang meilleur buteur de l’histoire de la C3

C’est donc le 32e but de la carrière de Pierre-Emerick Aubameyang dans cette compétition. Contre le Shakhtar Donetsk, l’international gabonais était devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa, depuis sa refonte en 2009. Avec son but face à Villarreal, l’attaquant de l’OM détient désormais le record du nombre de réalisations dans l’histoire de la C3, Ligue Europa et Coupe UEFA confondues.