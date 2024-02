OM : Aubameyang s’offre un record historique !

Hugo Chirossel

Ce jeudi soir, l’OM recevait le Shakhtar Donetsk au Stade Vélodrome, dans le cadre des barrages retour de la Ligue Europa. Déjà buteur au match aller (2-2), Pierre-Emerick Aubameyang a de nouveau trouvé le chemin des filets. Un but qui a permis à l’attaquant âgé de 34 ans d’entrer dans l’histoire de la compétition.

Après avoir été rejoint dans les dernières minutes au match aller (2-2), l’OM recevait le Shakhtar Donetsk jeudi soir au Stade Vélodrome, dans le cadre des barrages retour de la Ligue Europa. Une rencontre au cours de laquelle Pierre-Emerick Aubameyang s’est une nouvelle fois illustré.

Aubameyang meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa

L’attaquant de l’OM avait ouvert le score au match aller, et a inscrit le but égalisateur ce jeudi. Pierre-Emerick Aubameyang a ainsi inscrit son 31e but en Ligue Europa, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire de la compétition, devant Radamel Falcao.

𝐃𝐀𝐍𝐒 𝐋’𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 🥇🇬🇦Avec son but face au Shakhtar, 𝙋𝙞𝙚𝙧𝙧𝙚-𝙀𝙢𝙚𝙧𝙞𝙘𝙠 𝘼𝙪𝙗𝙖𝙢𝙚𝙮𝙖𝙣𝙜 devient le meilleur buteur de l’histoire de l’@europaleague avec 3️⃣1️⃣ réalisations ⚽️Félicitations @auba 💙👏#OMShakhtar pic.twitter.com/4J7AbILcrw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 22, 2024

16e but de la saison pour Aubameyang

Arrivé l’été dernier en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit son 16e but toutes compétitions confondues avec l’OM, son 7e en Ligue Europa. En championnat, le Gabonais âgé de 34 ans a trouvé le chemin des filets à 6 reprises, avec également 7 passes décisives à son actif.