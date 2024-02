Vente OM : McCourt et Longoria les font craquer !

Hugo Chirossel

En marge de la réception du Shakhtar Donetsk ce jeudi soir en barrage retour de la Ligue Europa, les South Winners ont publié un message dans lequel ils s’en prennent aussi bien à Frank McCourt, Pablo Longoria, qu'aux joueurs de l’OM. Le groupe de supporters marseillais s’inquiète de la situation actuelle et estime qu’il est temps pour l’homme d’affaires américain de se séparer du club.

Ce jeudi soir, l’OM a l'opportunité de se relancer, à l'occasion de la réception du Shakhtar Donetsk en barrage retour de la Ligue Europa. En marge de cette rencontre, les South Winners ont exprimé leur mécontentement dans un message publié à l’attention de leurs abonnés.

« Où va-t-on ? Et pourquoi faire ? »

« Ce lendemain de match fut difficile, encore une fois cette année. Il y a des interrogations, de la frustration, mais surtout un flou qui vient rythmer les pensées d’un passionné de l’Olympique de Marseille. Où va-t-on ? Et pourquoi faire ? Un entraîneur limogé alors qu’il était confirmé la veille. Par un conseiller sportif dont nous ne comprenons toujours pas la venue. Un duo d’entraîneur mis en place pour réussir le maintien, qui est passé par d’autres clubs historiques français évoluant actuellement en Ligue 2. Tout ceci interroge, nos dirigeants auraient-ils pour but de détruire notre club ou est-ce de la simple incompétence ? », ont déclaré les South Winners.

Le message des South Winners à l'attention de leurs abonnés avant le match de ce soir !(📸@Belo1300) #OMShakhtar #TeamOM pic.twitter.com/R6WEc1aXIH — Infos OM (@InfosOM_) February 22, 2024

« L’Oncle Picsou, il serait temps de vendre notre club qui n’est en aucun cas une franchise américaine »

Le groupe de supporters de l’OM a ensuite chargé Frank McCourt, Pablo Longoria, ainsi que les joueurs : « L’Oncle Picsou, il serait temps de vendre notre club qui n’est en aucun cas une franchise américaine où les supporters sont de simples clients. Le Don Pablo, il serait temps de repartir dans l’ombre du milieu du football où arrangement et magouille sont dissimulés. Votre communication n’est plus maîtrisée et votre contrôle systématique est devenu fantomatique au sein de notre club. L’entraîneur ne changera rien, qui que ce soit à ce poste actuellement ne peut rien faire. Un navire sans destination ne peut être bien dirigé. Les joueurs quant à vous, simples mercenaires ou joueurs surcotés dont les années à l’OM représentent les plus beaux salaires de votre carrière. Il est temps de partir et de ne plus jamais s’associer à notre image . »

« La mascarade a trop duré, car ceux qui sont humiliés pour toujours, c’est nous »