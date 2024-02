Gasset contre Gattuso : Changement de cap à l’OM ?

Thomas Bourseau

Sur la fin de son aventure marseillaise, Gennaro Gattuso ne mâchait pas ses mots sur la possibilité de revenir à ce qui avait marché en fin d’année 2023 : un 3-5-2. Refusant de changer sa philosophie par rapport à son effectif, Gattuso est « mort » avec ses idées à l’OM. Son successeur Jean-Louis Gasset compterait bien faire machine arrière.

Gennaro Gattuso n’aura pas rempli le contrat qu’il avait signé en septembre dernier jusqu’au bout. Et pour cause, lundi, son aventure à l’OM a pris fin après une série de sept matchs sans victoire, le dernier succès remontant à un 32ème de finale de Coupe de France à Thionville le 7 janvier 2024 (1-0).

Gattuso s’entêtait à jouer à quatre défenseurs et refusait un système à trois

Et alors que les résultats de l’OM étaient positifs au début du mois de décembre dans un système tactique en 3-5-2, Gennaro Gattuso avait abandonné cette idée dernièrement afin de revenir à une défense à 4 joueurs. « Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personnalité de jouer en vertical. Jouer de longs ballons et essayer de récupérer les deuxièmes ballons. Ce n'est pas comme ça que je vois le foot. Je l'ai dit aux dirigeants, je ne suis pas un entraîneur qui aime aligner cinq défenseurs et trois milieux, qui aime jouer en contre-attaque, attendre et faire le signe de croix » , disait-il encore récemment en conférence de presse.

OM : Après Gattuso, un grand changement se confirme https://t.co/mXAmRm6it0 pic.twitter.com/s1HOlU19cu — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Retour aux sources avec un 3-5-2 ?