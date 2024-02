Vente OM - Arabie Saoudite : Vers un énorme coup de théâtre ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis de nombreux mois, la vente de l'OM ne cesse d'être évoquée, mais rien ne se concrétise malgré les rumeurs insistantes concernant l'arrivée de l'Arabie Saoudite. Par conséquent, cette situation a de quoi inquiéter les supporters marseillais, d'autant plus que Jérôme Rothen révèle que l'AS Monaco fait également partie des clubs qui intéressent les Saoudiens. Suffisant pour croire à un coup de théâtre ?

Voilà plus de trois ans que l'Arabie Saoudite est annoncée très proche de racheter l'OM. Cependant, rien n'a été officialisé depuis, et les démentis s'enchaînent que ce soit au sein du club phocéen ou par le biais de certains médias. Frank McCourt camperait sur ses positions en interne ce qui refroidirait les Saoudiens, et pourrait faire capoter la vente du club. Et pour cause, dans le même temps, Jérôme Rothen assure que des discussions avancées ont lieu avec l'AS Monaco. Un gros rebondissement pourrait donc se produire.

Vente OM : L'Arabie Saoudite négocie pour un autre club de Ligue 1 https://t.co/FPZPN5nWuR pic.twitter.com/nsApBRBLrp — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

L'Arabie Saoudite à fond sur l'AS Monaco ?

« Le club est en vente depuis quelques semaines, il y a du lourd qui va arriver derrière et de sources sûres, du côté de la famille princière et du club, il y a eu un rapprochement avec les saoudiens, des rendez-vous et des échanges entre un des princes saoudiens et le Prince Albert. C'est un prince qui est le numéro 2, derrière la famille royale saoudienne. C'est une grande grande famille, qui a très envie d'investir en France. Ce qui est sûr c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges ces dernières semaines, des rapprochements parce qu'ils ont aussi investis sur des biens privés qui appartenaient à la famille princière de Monaco. Rien à voir avec le foot. Ces affaires-là ont créé un rapprochement sur le football, le sport et il y a automatiquement de l'intérêt des Saoudiens », assure l'ancien joueur du PSG au micro de RMC .

«L'OM ? Aujourd'hui il n'y a pas eu de suite»