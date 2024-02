Gattuso : Le vestiaire de l’OM sort du silence

Hugo Chirossel

Arrivé il y a cinq mois à la suite du départ de Marcelino, Gennaro Gattuso a quitté l’OM lundi, au lendemain de la défaite face à Brest. Présent en conférence de presse ce mercredi, Samuel Gigot s’est exprimé sur le départ du technicien italien, remplacé par Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais.

Au lendemain d’une défaite inquiétante sur la pelouse de Brest (1-0), l’OM et Gennaro Gattuso ont décidé de mettre un terme à leur collaboration lundi dernier. Le technicien italien n’aura pas su trouver la bonne formule à Marseille, où il était arrivé en urgence à la suite du départ surprise de Marcelino.

«On est très déçu»

Si son expérience à Marseille restera un échec, Gennaro Gattuso était tout de même apprécié à l’OM. Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille de la réception du Shakhtar Donetsk en barrage retour de la Ligue Europa, Samuel Gigot, capitaine en l’absence de Valentin Rongier, s’est exprimé à propos de son départ. « On est très déçu », a avoué le défenseur de l'OM.

«Quand on voit un coach comme monsieur Gattuso qui est limogé, on se sent touché»