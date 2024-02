«Il veut partir», il balance sur le boss de l’OM !

La rédaction

Après Gennaro Gattuso, un nouveau départ majeur se profile à l'OM ? Retenu par Frank McCourt après un clash avec les supporters en septembre dernier, Pablo Longoria aurait pris du recul ces derniers temps, n'hésitant pas à déléguer à Stéphane Tessier, directeur général du club. Une absence qui a interloqué le journaliste Karim Bennani ce lundi.

L'OM traverse une crise majeure. Et ce n'est pas la première de la saison. Après Marcelino, Pancho Abardonado et Gennaro Gattuso, c'est au tour de Jean-Louis Gasset de diriger l'équipe. Le technicien de 70 ans a vite rebondi après son départ de Côte d'Ivoire durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Gasset aura pour mission de redonner goût à la victoire à une formation en totale perte de confiance.

C’est fini pour Gattuso, un ancien de l’OM envoie sa candidature https://t.co/gv1w50kgjE pic.twitter.com/3A94wruMqp — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

« Il s’est énormément trompé »

Mais qui est responsable de cette situation calamiteuse à l'OM ? Pour Karim Bennani, ce n'est ni Gattuso, ni les joueurs, mais bien Pablo Longoria, dont les choix n'ont pas été concluants. « Longoria a un peu enfumé la presse dans son approche qu’il a eu lors de la présentation de Marcelino. En disant que c’était un super entraîneur, qu’il se voyait loin avec lui etc. Dans le choix des hommes, il s’est énormément trompé » a confié le journaliste sur le plateau de l'Equipe de Greg.

« Il n’a plus envie d’être là »