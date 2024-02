OM : Il craque en plein match et sort du silence

Hugo Chirossel

Alors que Brest s’est imposé lors de la réception de l’OM dimanche soir, Steve Mounié a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique, après avoir écopé d’un carton rouge pour un coup de coude sur Leonardo Balerdi. L’attaquant brestois est revenu sur ce fait de match, remettant la faute sur le défenseur marseillais.

Réduit à 10 contre 11 pendant une demi-heure, cela n’a pas empêché Brest de s’imposer face à l’OM dimanche soir (1-0), en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Les Brestois, dauphins du PSG grâce à ce succès, ont été réduits en infériorité numérique à la suite du carton rouge reçu par Steve Mounié pour avoir donné un coup de coude à Leonardo Balerdi.

«Steve m’a dit que Balerdi l’avait eu»

« Steve m’a dit que Balerdi l’avait eu. Je ne vais pas parler de Balerdi mais il l’a eu. Je suis étonné que Steve ait eu cette réaction car c’est quelqu’un de très calme. On va lui pardonner car on a gagné mais l’objectif est de mieux gérer nos émotions évidemment », a déclaré Eric Roy à l’issue de la rencontre. En zone mixte, Steve Mounié a lui aussi expliqué ce mauvais geste sur Leonardo Balerdi.

«J’ai perdu mon sang-froid après que Balerdi m’a pincé intentionnellement le biceps»