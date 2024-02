Il plonge l’OM en pleine crise et jubile

Hugo Chirossel

Après avoir évolué en infériorité numérique pendant une demi-heure, Brest a arraché la victoire dans les derniers instants de la rencontre lors de la réception de l’OM dimanche soir (1-0). Un succès savouré par Eric Roy, qui a salué la prestation de Pierre Lees-Melou, qui a offert la victoire aux siens.

La joie de Brest contrastait avec la déception de l’OM dimanche soir au stade Francis Le Blé. Réduits à 10 après l’expulsion de Steve Mounié à l’heure de jeu, les Brestois ont arraché la victoire dans les dernières minutes de la rencontre grâce à un but de Pierre Lees-Melou. Avec 40 points au compteur après 22 journées, Brest est deuxième au classement de la Ligue 1 et donc dauphin du PSG, largement en tête.

«Je vis un rêve depuis que je suis ici»

« J’ai laissé les garçons communier avec le public, c’est leur moment, ça fait plaisir », a confié Eric Roy au micro de Prime Vidéo . « C’est beaucoup d’émotions, je vis un rêve depuis que je suis ici, on a une saison assez exceptionnelle par rapport à nos moyens. On a encore évolué ce soir, on a les plus grosses occasions de ce match. Le maintien est assuré, ce soir c’était le match du maintien, c’était l'objectif du club, c’est fait. Les joueurs étaient plus ambitieux dès le début de la saison donc maintenant nous allons voir ce qu’on peut faire de plus . »

Roy rend hommage à Lees-Melou