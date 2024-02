OM : Gasset annonce déjà une révolution ?

Hugo Chirossel

Après avoir acté le départ de Gennaro Gattuso lundi dernier, l’OM a décidé de confier le poste d’entraîneur à Jean-Louis Gasset jusqu'à la fin de la saison. Ce dernier dirigera sa première rencontre dès jeudi, en barrage retour de la Ligue Europa. En conférence de presse, le technicien français a notamment été interrogé sur le système qu’il comptait utiliser.

C’est un sujet qui revenait sans cesse sur la table lorsque Gennaro Gattuso était encore entraîneur de l’OM : le système de jeu. Bien que le 3-5-2 ait porté ses fruits au cours du mois de décembre, l’Italien avait préféré repasser en 4-3-3, son système préférentiel. Remplacé mardi par Jean-Louis Gasset, ce dernier n’a pas vraiment donné d’indications sur le système qu’il comptait utiliser.

« À moi de trouver la bonne formule »

« Même si on est dans l'urgence, on a beaucoup travaillé hier, je remercie Pancho Abardonado qui a passé la journée et la nuit à nous expliquer un peu tout, les joueurs et les hommes. On a parlé avec les joueurs pour donner une direction. On a tous traversé dans notre vie des moments où ça va un peu moins bien. À moi de trouver la bonne formule, la bonne tactique, parce qu'il va y avoir de la pression. Et comment faire pour gagner ce match, c'est tout », a déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse, à la veille de la réception du Shakhtar Donetsk en Ligue Europa.

« Ce qui compte c'est l'animation »