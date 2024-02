OM : Retards, fêtes... Il balance sur les écarts de Clauss

Thibault Morlain

A l'OM, le comportement de Jonathan Clauss ne passe plus. Mehdi Benatia n'a d'ailleurs pas hésité à exposer publiquement les reproches effectués contre l'actuel joueur de Jean-Louis Gasset. Mais qu'est-il reproché exactement à Clauss ? Visiblement, les écarts de conduite de Clauss ne daterait pas d'hier et son ancien agent a d'ailleurs balancé sur les mauvaises habitudes du Marseillais.

En janvier, l'OM souhaitait se débarrasser de Jonathan Clauss lui reprochant notamment un mauvais comportement. D'ailleurs, pour Canal+ , Mehdi Benatia, conseiller sportif du club phocéen, avait tenu des propos fracassants à ce sujet, expliquant concernant Clauss : « On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach, pour lui expliquer ce qu'on attendait de lui dans l'attitude en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ce n'était pas le cas ».

Un joueur de l'OM lâché par le vestiaire ? https://t.co/VfuYDvD7VU pic.twitter.com/NZQmqq1Pe8 — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

« Il s’est fait épingler pour les paris sportifs illégaux »

Que peut-on alors reprocher à Jonathan Clauss ? Pour TeamFootball , Maxime Bootz, ancien conseiller du joueur de l'OM, a raconté une anecdote sur un retour intervenu lors d'un essai à Avranches : « Le 1er jour, il est à l’hôtel, il va prendre le petit-déj, il remonte et là il se recouche… et il arrive 35 minutes en retard au premier entraînement de l’essai de sa vie ! ». Mais il y aurait d'autres écarts à rapporter de la part de Clauss. « Il s’est fait épingler pour les paris sportifs illégaux. (...) Quand la saison était finie avec Avranches, au club, ils me disaient qu’il était connu dans toute la Normandie, dans tous les bars et dans toutes les boites, et ils ne m’ont pas tout dit », révèle Bootz.

Clauss accro à la PlayStation ?