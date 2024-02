Vente OM : L’Arabie saoudite passe à autre chose ?

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane à l’OM au poste de manager général après le rachat du club par des investisseurs saoudiens ? Plus d’un supporter de l’Olympique de Marseille rêve d’un tel scénario. Néanmoins, d’après Jérôme Rothen, il ne faudrait pas s’attendre à cette éventualité au vu de la tournure prise par les évènements.

Depuis de longs mois désormais, il est question d’une vente de l’OM. Et contrairement aux rumeurs des années précédentes, le propriétaire Frank McCourt n’a toujours pas démenti les spéculations autour de cette supposée tentative de rachat de la part d’investisseurs saoudiens.

Entre l’OM et l’Arabie saoudite, c’est mort ?

D’ailleurs, selon France Bleu Provence , Zinedine Zidane pourrait se voir offrir le poste de manager général en cas de nouveau projet sportif piloté par les Saoudiens à l’OM. Mais il ne devrait pas voir le jour selon Jérôme Rothen. L’ancien joueur du PSG et actuel consultant pour RMC s’est livré sur le feuilleton qui anime l’actualité de l’Olympique de Marseille depuis quelque temps.

«L’Arabie saoudite est sur l’AS Monaco et ça a l’air de bien avancer»