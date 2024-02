PSG - Départ de Mbappé : Galère annoncée au Real Madrid ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est désormais acté, Kylian Mbappé quittera le PSG à l’issue de la saison, et devrait vraisemblablement s’engager libre avec le Real Madrid. Un gros coup sur le papier pour le club merengue, et pourtant, Emmanuel Petit avertit déjà des galères à anticiper avec l’arrivée de Kylian Mbappé qui prendra beaucoup de place en Espagne.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ! Le capitaine de l’équipe de France a informé sa direction ainsi que ses coéquipiers la semaine passée qu’il quitterait le club de la capitale l’été prochain, à l’issue de son contrat. Mbappé semble déjà bien parti pour rejoindre le Real Madrid, même s’il dispose de deux autres offres pour l’après-PSG comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité.

« Problème si Mbappé va à Madrid »

Interrogé par AS , Emmanuel Petit a livré son point de vue sur l’avenir de Mbappé, et l’ancien joueur de l’équipe de France annonce déjà un souci à gérer pour le Real Madrid : « Si Mbappé va à Madrid, cela pourrait être un problème. Non seulement en termes de salaire dans le vestiaire, mais aussi en termes de leadership. Bellingham a été incroyable, tout comme Vinicius, et s’il va à Madrid, il devra jouer comme attaquant, comme il l’a fait récemment au PSG. Mais nous savons tous que ce n’est pas sa meilleure position. Il y a beaucoup de questions et aucune réponse. Nous sommes tous fatigués en France. Tous les six mois, c’est toujours la même histoire sur la table. 'Ça va ? Est-ce que tu vas rester ? Il est content ? Avez-vous pris un bon petit-déjeuner ce matin ? A-t-il bien fait caca ?'. En France aussi, nous en avons marre », lâche Petit.

