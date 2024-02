Départ de Mbappé : Le PSG s’est voilé la face ?

Thomas Bourseau

Au PSG, il se pourrait bien que le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé soit connu depuis un bon moment. Et pour cause, malgré la clause qui était présente dans son contrat et convenue à la signature pour le prolonger d’une année, tout le monde semblait savoir que Mbappé ne l’activerait pas. Explications.

Le 30 juin prochain, le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration. Et en parallèle le meilleur buteur de l’histoire du PSG quittera le club dans l’optique de signer en faveur du Real Madrid un contrat d’au moins 5 saisons comme L’Équipe l’a assuré ce mercredi dans ses colonnes du jour. Un coup dur pour le PSG ? Pas vraiment une surprise.

«Au fond, tout le monde savait qu'il était très probable que nous en soyons là aujourd'hui»

D’après les informations récoltées par une source proche du dossier contactée par ESPN , l’institution parisienne n’était pas dupe quant au départ en tant qu’agent libre de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison. « Au fond, tout le monde savait qu'il était très probable que nous en soyons là aujourd'hui ».

Départ de Mbappé : Le PSG a un gros doute ? https://t.co/jLejPQvek9 pic.twitter.com/MnNHzsc9Vo — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Luis Campos était au courant depuis longtemps pour Kylian Mbappé ?