OM : «J’y serais allé», il voulait le poste d’entraîneur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a pris une décision radicale après la défaite concédée à Brest dimanche soir, puisque Gennaro Gattuso a été démis de ses fonctions d’entraîneur. C’est finalement Jean-Louis Gasset qui lui a succédé sur le banc du club marseillais, et pourtant, un autre technicien français était très chaud à l’idée de récupérer le poste.

C’est la crise à l’OM ! Le club phocéen pointe actuellement à la 9e place du classement et s’éloigne des places européennes, objectif fixé en début de saison. C’est la raison pour laquelle Gennaro Gattuso a donc finalement été limogé de son poste d’entraîneur, et après un léger suspens, c’est finalement Jean-Louis Gasset qui a été nommé pour le remplacer. Une nouvelle qui a été officialisée mardi par l’OM, et il existait pourtant d’autres options…

Vente OM : L'Arabie Saoudite négocie pour un autre club de Ligue 1 https://t.co/FPZPN5nWuR pic.twitter.com/nsApBRBLrp — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

« Evidemment que j’aurais accepté »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport mardi soir, Daniel Riolo a livré une information de taille puisqu’il annonce que Sabri Lamouchi était prêt à occuper le banc de l’OM pour les six prochains mois à la place de Gasset : « J’ai dit: ‘jamais de la vie Sabri Lamouchi va accepter pour quatre mois (d’entraîner l’OM) sachant qu’il ne va pas rester’. Je l’ai eu aujourd’hui et il m’a dit: ‘évidemment que j’aurais accepté pour plein de raisons. Mais on ne m’a pas contacté’. Et c’est Tessier qui l’a contacté, pas Longoria », indique Riolo sur Lamouchi, qui avait évolué à l’OM en tant que joueur lors de la saison 2005-2006.

L’OM voulait Lamouchi en début de saison