L’OM annonce du lourd pour cette révolution

À partir de la saison prochaine, la Ligue des champions va faire peau neuve, passant de 32 à 36 équipes avec un nouveau format. Ce qui est une bonne chose selon Pablo Longoria. Le président de l’OM estime que ce changement ne favorisera pas les grandes équipes, bien au contraire.

Cette saison marque la fin de la Ligue des champions telle qu’on la connaît actuellement. À partir de la saison prochaine, la plus grande des compétitions européennes va changer de formule. Plus de phase de poules, 36 équipes y participeront, contre 32 actuellement, et disputeront chacune huit rencontres, quatre à domicile et quatre à l'extérieur, sans matchs aller et retour. Un nouveau format qui pose des questions et notamment s’il ne favorisera pas les grandes équipes.

« Un Real Madrid, par exemple, par coefficient, peut affronter Manchester City »

Ce qui n’est pas l'avis de Pablo Longoria. « Ou pas. Lundi, j'ai eu la chance de comprendre à quoi ressemblera le tirage au sort de la nouvelle Ligue des champions », a confié le président de l’OM, qui siège au conseil d'administration de l'ECA, dans un entretien accordé à AS . « Je pourrais penser la même chose, qu'ils favorisent les grandes équipes, mais quand on voit ce que pourrait être un tirage au sort de la Ligue des champions... Attention. Un Real Madrid, par exemple, par coefficient, peut affronter Manchester City et des équipes de la première division... »

« Il y aura des matchs de plus haut niveau »