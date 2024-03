L’OM veut frapper fort, une stratégie se met en place

Alexis Brunet

Avant l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’OM était en mauvaise posture. Petit à petit, le technicien français est en train de réussir son pari, et d'embellir la fin de saison marseillaise. Cela semble peu probable cette année, mais Pablo Longoria espère que son club remportera bientôt un trophée, et pour y arriver, des choses sont mises en place.

En 2011, l'OM remportait le Trophée des Champions face au LOSC. Un trophée qui est, aujourd'hui toujours, le dernier remporté par les Marseillais. Une disette longue de 13 ans, qui commence à peser.

Longoria veut gagner un trophée

Interrogé par AS , Pablo Longoria est revenu sur cette longue période sans trophée. Le président de l'OM a affirmé qu'il voulait remporter un titre prochainement, et il a même déclaré mettre des choses en place, afin que cela se produise. « C'est un objectif, mais pour atteindre l'objectif, il faut toujours avoir le chemin, la méthodologie et la procédure pour atteindre l'objectif. Je pense que le chemin est marqué par une stabilité qui définit un modèle de jeu bien défini. Nous sommes en train de codifier le modèle de football que nous voulons. »

Un titre possible en Ligue Europa ?

L'OM est encore en lice dans deux compétitions cette saison, le championnat, et la Ligue Europa. Pour la Ligue 1 cela paraît difficile, vu l'avance du PSG, mais le club phocéen a une carte à jouer en coupe d'Europe. Pour continuer à rêver, les Marseillais doivent justement venir à bout de Villarreal ce jeudi, en huitième de finale aller de Ligue Europa.