Vente OM : Longoria lâche un indice ?

La saison de l'OM est pour le moins mouvementée. Le club phocéen a déjà connu pas moins de quatre entraîneurs différents. Pablo Longoria a donc été très sollicité, ce qui peut user à force. S'il reconnaît que les temps ne sont pas faciles, le président marseillais assure pourtant être toujours bien déterminé, ce qui ne serait pas propice à une vente de l'OM.

Ce jeudi soir, l'OM reçoit Villarreal au Vélodrome. Ce match sera marqué par le retour de Marcelino à Marseille, quelques mois seulement après avoir quitté son poste d'entraîneur du club phocéen. Les relations étaient tendues entre l'Espagnol et certains groupes de supporters, et ont peut-être sûr que l'accueil des supporters marseillais sera corsé.

Quatre entraîneurs en une saison à l'OM

Mais Marcelino n’est pas le seul entraîneur à avoir quitté l’OM en cours de saison. Gennaro Gattuso a connu le même sort, après avoir enchaîné les mauvais résultats. Il a été remplacé par Jean-Louis Gasset, qui pour l'instant réussi sa mission sauvetage. L'actuel entraîneur de Villarreal avait été remplacé par Jacques Abardonado, qui avait assuré l'intérim, avant que Gattuso ne prenne la place. Le club phocéen a donc vu passer quatre entraîneurs cette saison, preuve d'une instabilité récurrente à Marseille.

