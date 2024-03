Alerte pour une star de l’OM, ils en ont «ras le bol»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joueur de champ le plus utilisé depuis le début de la saison, Jonathan Clauss commencerait à agacer sérieusement en interne. Le tacle de Mehdi Benatia il y a quelques jours traduit un ras le bol qui s'est enfin exprimé publiquement. Son ancien agent a réagi aux propos du conseiller sportif de l'OM. Et il n'est pas surpris.

Tout allait bien pour Jonathan Clauss jusqu'à sa sortie prématurée face à l'AS Monaco le 27 janvier dernier. L'OM lui a reproché un manque d'investissement et a tenté de le vendre dans les dernières heures du mercato. Aucune offre n'est arrivée sur la table de Pablo Longoria, visiblement irrité par le comportement de Clauss. Mais que s'est-il passé avec l'international français pour que sa situation se détériore en si peu de temps ?

La pique de Benatia

Conseiller sportif de l'OM, Mehdi Benatia s'était exprimé. « Je suis arrivé au mois de novembre. On m’a mis en garde sur des joueurs au comportement parfois limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs » avait confié le dirigeant. Certains en interne laissent entendre qu'il se préserve en vue de l'Euro. Selon son ancien conseiller, Clauss manquerait aussi de respect à des employés de l'OM.

Son ancien conseiller se lâche