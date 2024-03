Gasset signe à l’OM, son successeur lui envoie un message

Thibault Morlain

Pour remplacer Gennaro Gattuso, l’OM a décidé de faire confiance à Jean-Louis Gasset. Ce dernier ne sera pas resté longtemps au chômage, lui qui venait en effet de quitter la sélection de Côte d’Ivoire quelques jours auparavant, en pleine CAN. Alors qu’Emerse Faé a pris le relais à la tête des Eléphants, il a eu une pensée pour Gasset après le titre de champion d’Afrique.

Avant même la fin du premier tour de la CAN, Jean-Louis Gasset a quitté ses fonctions de sélectionneur de la Côte d’Ivoire. Par la suite, les Eléphants ont remporté la Coupe d’Afrique et l’entraîneur de 70 ans a rebondi sur le banc de l’OM. Emerse Faé, qui a succédé à Gasset sur le banc de la Côte d’Ivoire, ne l’a d’ailleurs pas oublié après le titre remporté à domicile.

« Je suis fier de le voir si bien commencer »

Dans un entretien accordé à L’Equipe après avoir remporté la CAN avec la Côte d’Ivoire, Emerse Faé a eu quelques mots à propos de Jean-Louis Gasset. Successeur de l’actuel entraîneur de l’OM, il a alors confié : « Gasset est-il à mes yeux champion d’Afrique ? Mais bien sûr ! Il fait partie de l'aventure du titre à 100 %, il a raté seulement deux semaines depuis juin 2022. Et qui se serait sacrifié comme ça ? Personne. Je l'ai d'ailleurs appelé avant ses débuts à Marseille, mais il devait être en séance, donc je lui ai envoyé un message pour l'encourager. Je suis fier de le voir si bien commencer. Mais ça ne m'étonne pas ».

Faé et les rumeurs Hervé Renard